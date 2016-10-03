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"Метро" и "Ашан" уходят из Крыма из-за санкций

"Метро" и "Ашан" уходят из Крыма из-за санкций
Как передает replyua.net со ссылкой на крымские СМИ, иностранные торговые компании, владеющие сетями гипермаркетов «Метро» и «Ашан» в серьез обеспокоены риском попасть в санкционный список из-за работы на территории оккупированного полуострова. Скорее всего, в ближайшее время их бизнес в Крыму прекратит существование.

Крымские СМИ сообщают, что руководства французского «Auchan» и немецкого «Metro» очень бояться оказаться в «черных списках» компаний, которые попадают под международные экономические санкции, наложенные ЕС на Российскую Федерацию из-за их представительств на полуострове и в Севастополе, в частности. Обеспокоенность европейских бизнесменов появилась еще давно, когда на них обрушился шквал критики общественности из-за шумихи, поднятой по поводу их работы в оккупированном Крыму в западной прессе, в частности – Reuters. Однако, последние санкции ЕС только укрепили их уверенность в правильности принятого решения – компании начали сворачивание своего бизнеса в Крыму.

Как известно, для продолжения работы на полуострове, европейским компаниям пришлось разработать разнообразные схемы, однако после того, как они были обнародованы в статье американского издания, руководство компании поняло, что риск попасть в санкционный список слишком высок, и начало сворачивать бизнес.

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