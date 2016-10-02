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Одесский суд снял ограничение на вывоз личных вещей из Крыма

Одесский суд снял ограничение на вывоз личных вещей из Крыма
Как передает replyua.net, в Украине было выиграно первое дело по обжалованию Постановления Кабинета Министров Украины № 1035 от 16 декабря 2015 года об установлении списка вещей, дозволенного для вывоза крымчанами на материк, как личных.

Как известно, постановление ограничивало понятие «личные вещи», которые крымчане могли провозить с собой на материк, списком вещей, указанными в статье 370 Таможенного кодекса Украины – фактически, это понятие приравнено к понятию «личных вещей, которые могут перевозиться гражданами Украины в ручной клади через таможенную границу Украины».

Одесский суд посчитал это постановление незаконным и принял в иске по обжалованию запрета провоза личных вещей истца позитивное решение. Это не отменяет постановления Кабмина в целом, однако создает своего рода прецедент – теперь все крымчане могут ссылаться на это решение и обжаловать такие запреты в своих собственных ситуациях. Украинский Хельсинский союз по правам человека уточнил, что «суд при принятии решения тщательно проанализировал законодательство Украины и предоставленные истцом доказательства, и сформировал важный практический вывод – очень важно отличать вещи, которые лицо перевозит с целью обеспечения своих повседневных потребностей, от вещей, которые он собирается продавать в рамках предпринимательской деятельности».

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