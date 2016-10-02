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Хто кого підставив «указом Януковича» про прокурорів?

Хто кого підставив «указом Януковича» про прокурорів?
Нещодавно Генеральна прокуратура отримала від російської сторони листа, в якому остання засуджує кримінальне переслідування кримських прокурорів, які співпрацюють з окупаційними «властями». Чого намагались досягти в Кремлі цим листом роз’яснюють українські правники і політики, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, до листа з російської прокуратури було додано «указ» біглого Януковича, про який стверджується, що він має силу президентського, яким колишній президент позбавляє українського громадянства шість сотень прокурорів. Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на це доволі своєрідно – пообіцяв росіянам подяку за надання доказів ще по трьохста зрадниках, про яких раніше не було відомо. Заступник Луценка Євген Енін назвав такі дії російської сторони «свинею для Януковича», адже це допоможе відкрити щодо нього нові кримінальні провадження. Відомий політолог Кость Бондаренко бачить у цих листах лише інструмент політизації питання. На його думку, таким чином кримінальним справам щодо прокурорів-зрадників надали політичного звучання, що трохи відбілює їх імена і допомагає їм просуватись по службі в Російській Федерації.

Народний депутат Валерій Карпунцов у документах бачить не стільки змову проти Януковича, скільки провокацію для України. За його словами, доказом зради інтересів України ця «писулька» стати не може, а слугуватиме як максимум інформаційною довідкою для Генеральної прокуратури. «Знаючи росіян, туди могло потрапити ім’я будь-кого», - наголошує політик.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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