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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані дії самозваного екс-прокурора Криму Наталії Поклонської, - про це replyua.net інформує з посиланням на Цензор.нет.

Так, за словами Грача, те, що свого часу було затіяне як «дитяча гра Поклонської, яка нічого не розуміє», вже спричинило серйозні для Кремля наслідки, і ситуація тільки погіршується. Все почалося із встановленої Поклонською заборони виїзду до окупованого Криму для очільника меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та лідера киримли Мустафи Джемільова. Саме тоді на території Херсонської області почав формуватись потужний рух в підтримку корінного народу Криму. За словами Грача, наразі справа вже зайшла надто далеко – питання заборони Меджлісу набуло міжнародного розголосу, і тепер явно не варто розраховувати на послаблення санкційного тиску.

Також екс-нардеп наголошує, що тиск на кримських татар не вирішує проблеми міжетнічних стосунків на окупованому півострові. Так, наразі кримські татари не організовують активних виступів, тим не менш вони повністю проігнорували вибори до Державної Думи. Це свідчить про те, що ні на яку лояльність з боку кримських татар розраховувати не доводиться.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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