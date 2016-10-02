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Кадыров построит в Крыму санаторий

Кадыров построит в Крыму санаторий
Как информирует replyua.net со ссылкой на «15 минут» у Чеченской республики появился в аннексированном Крыму свой собственный проект – она построит на полуострове санаторий. Заявление об этом на форуме «Сочи-2016» сделал лично Рамзан Кадыров после встречи с так называемым «премьер-министром Крыма» Сергеем Аксеновым.

Чеченский лидер заявил: «Крымский полуостров – это лучшее место в России, здесь хорошо и отдыхать, и работать. Именно поэтому мы решили простроить санаторий в Крыму». Сроки строительства и другие подробности проекта Кадыров не уточнил. Так называемый «крымский премьер» сообщил, что несколько чеченский компаний уже занимаются бизнесом на полуострове, в частности чеченцы развивают в Крыму садоводство и карьеры, поэтому проект в рекреационной сфере станет еще одним крымско-чеченским проектом, но не первым.

Напоминаем, что договор о сотрудничестве между оккупационными властями полуострова и Чеченской республикой был подписан еще два года назад. Договоренность о начале строительства чеченского санатория на южном берегу Крыма была достигнута несмотря на то, что на полуострове временно запрещены сделки с недвижимостью, находящийся в стометровой прибрежной зоне.

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