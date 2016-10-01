Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымский татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не радуют – об этом передает replyua.net.
Крымский Бандеровец сообщает, что до сих пор ведутся поиски Ремзи Османова, о местонахождении которого последний раз было что-то известно лишь пять суток назад. Татарин пропал без вести 25 сентября в поселке Капсихор (Морское) Судакского района. Телефон 32-летнего крымчанина выключен, автомобиля во дворе дома, где он жил, нет. Блогер отмечает, что шестеро членов Меджлиса были оштрафованы за «участие в запрещенной организации». Дело в том, что никакого собрания и участие вовсе не было – эти шестеро татар просто пришли в гости к Ильми Умерову, за что и понесли наказание. Также журналист сообщает, что, по мнению кремлевских пропагандистов, Меджлис крымскотатарского народа оказался «детищем» Государственного департамента США – об этом сегодня заявил так называемый «вице-премьер-министр Крыма» Дмитрий Полонский.
Блогер пишет, что крымские ватники сильно обеспокоены низкими зарплатами на полуострове, о чем написали на форуме и схлестнулись тут же с москвичами. Жители российской столицы сообщили крымчанам, что им надо ехать в Украину, если их что-то не устраивает, а также что «они россиян уже достали, паразиты».
Журналист подчеркивает, что ситуация с водоснабжением становится все хуже – местные СМИ сообщают, что в Ленинском водохранилище осталось воды только на несколько недель, однако лишь при условии, что водоснабжение будет ограниченным несколькими часами в сутки. Как отмечалось вчера, Белогорское водохранилище пересохло, как и два других. Оккупанты возлагают все надежды на осадки – в Крыму ожидается очень дождливый октябрь.
Еще хуже, по словам Крымского Бандеровца, ситуация с крымской медициной – врачам урезают премии и надбавки, больницы увольняют местных сотрудников, а на их место присылают неквалифицированных россиян. Жители полуострова в социальных сетях жалуются, что хороших, опытных врачей почти нигде в Крыму не осталось. У местных ватников начинает появляться смутная догадка о том, что такая ситуация с медициной во всех маленьких городах России.
Как известно, осень в Крыму – это сезон сноса незаконных строений. В этот раз, сообщает блогер, очередь дошла до сувенирных лотков в центре Ялты. «В городе лишат работы продавцов 42-х сувенирных лотков, не помогло даже наличие в их ассортименте триколоров и портретов Путина».
Крымский Бандеровец добавляет, что сегодня – 1 октября, а значит, в жизни крымчан многое изменилось – тарифы ЖКХ стали новыми, в первую очередь – на воду. Кубометр воды на полуострове будет стоить 9,67 гривен (23,58 рублей). Еще более «приятной» новостью является начало в первый день октября осеннего призыва в армию оккупанта.
Стоит также напомнить, что предатели Украины из Крыма скоро получат новые должности в нелегитимном правительстве Российской Федерации – они будут блюсти российские законы так же, как ранее охраняли украинские. Не обошлось и без цинизма – Наталья Поклонская скоро может занять должность замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Руслан Бельбек, татарин, собирается занять должность зампредседателя комитета по делам национальностей.
В 930-й день камнепада в Крыму Крымский Бандеровец сообщает, что у крымчан появилась новая пословица: «Я санкции пережил, значит и это переживу».
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