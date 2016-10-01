Окупаційні власті Криму назвали Меджліс «спецпроектом США»

Чергову нісенітницю озвучив сьогодні, першого жовтня 2016 року, самозваний віце-прем’єр-міністр окупованого Криму Дмитро Полонський, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.
За словами російського політика, Меджліс кримськотатарського народу – це проект спецслужб Сполучених штатів Америки. На таку думку Полонського наштовхнула відмова США визнавати сміхотворну заборону представницького органу корінного народу Криму, здійснену нещодавно російським Верховним судом. За словами «віце-прем’єра», «американці не можуть відмовитись підтримувати те, що самі створили і самі фінансують». Полонський вважає, що Меджліс – це «улюблене дітище США» і ця організація була задумана і реалізована для протидії російській більшості на півострові, аби внести проблеми у міжнаціональні відносини.
Нагадаємо, двома днями раніше Верховний суд Російської Федерації виніс рішення, у якому назвав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією, що, по суті, робить всіх його членів злочинцями у розумінні російської правової системи. Низка держав та міжнародних правозахисних організацій вже відмовились визнавати таке рішення російського суду, справедливо назвавши його «геноцидом корінного населення».
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