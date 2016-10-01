В России снимут фильм о строительстве Керченского моста

В Министерстве культуры РФ анонсировали съемки фильма, который будет посвящен возведению моста через Керченский пролив. Как информирует replyua.net, об этом говорится в заявке, которая была размещена на сайте госзакупок.
В Минкультуры объявили конкурс на съемки полнометражной картины о строительстве Керченского моста, однако стоимость контракта не может превышать три миллиона рублей. Более того, потенциальных создателей фильма поставили в очень жесткие рамки – помимо крошечного бюджета, окончить съемки необходимо до конца текущего года, а смонтировать весь фильм продолжительностью ровно 52 минуты надо до ноября следующего года. На портале госзакупок также имеется информация о том, что исполнитель этого масштабного проекта будет определен в ближайшие четыре недели – до 26 октября.
Напомним, что после строительства Керченского моста Крым будет соединен с Россией автомобильным и железнодорожным сообщением. Сейчас до аннексированного Крыма с материковой России можно добраться только на самолете или на пароме. Строительство моста через Керченский пролив планируется завершить до конца 2019 года.
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