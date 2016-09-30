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Блогер розповів, кого вшановують в окупованому Криму

Блогер розповів, кого вшановують в окупованому Криму
Як наголошує блогер Олександр Коваленко, безумство окупаційних властей Криму виявляється по-різному, в тому числі – і через встановлення численних незрозумілих та химерних пам’ятників, - про це повідомляє replyua.net

Загалом, як за смисловим навантаженням, так і за виконанням та рівнем художньої цінності ці пам’ятники доволі-такі різні. Чого варті хоча б пам’ятний знак Сталіну або скульптура, яку в народу вже встигли назвати «пам’ятником зоофілу з гідроцефалією»? Та кримські «власті» на цьому не зупиняються, і вирішили встановити нове погруддя на честь царевича Олексія.

Власне, відповісти на питання «Чому саме царевич Олексій?», а не, наприклад, Олександр Грін чи Антон Чехов неможливо. І хоча царевич Олексій має до Криму такий же стосунок як Сальвадор Далі до Вінниці, його погруддя там встановили і відкрили з традиційною для Росії помпою. Але виникає одне закономірне питання: а може хто-небудь із кримчан хоча б озвучити імена сестер Олексія, дочок так любимого ними Миколи ІІ? Напевно, на загадку прийде тільки «онука», колишня кримська прокурорша Поклонська. Загалом, девізом кримських окупантів має стати: «У будь-якій незрозумілій ситуації – встановлюй пам’ятники!» - підсумував блогер.

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