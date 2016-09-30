ЄС прокоментував заборону Меджлісу

У Європейському союзі кажуть, що заборона діяльності Меджлісу є серйозним порушенням прав кримськотатарського народу, та закликали Росію чітко дотримуватися міжнародних правових норм до кримчан. Про це заявив посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, передає replyua.net.
«Рішення Верховного суду Росії після рішення так званого «Верховного суду» Криму стало останньою краплею в тиску на кримськотатарський народ», - наголосив він. Дипломат зазначив, що це й факт загострює ситуацію з виконанням прав людини з самого початку окупації українського півострова. Росія регулярно переслідує кримчан, тисне на права людини в цілому.
Водночас Мінгареллі закликає Російську Федерацію не порушувати права кримськотатарського народу, притримуватися міжнародного права людини. «Цілковита та безкомпромісна відповідальність з міжнародними правами людини має почати виконуватися на території анексованого Криму вже зараз. Там людей притіняють і не дають їм права на нормальне повноцінне життя. У сучасному світі це неприпустимо. Росія має припинити совою агресивну політику проти кримчан», - наголосив він. Проте в той самий час він не повідомив, чи готує ЄС нові санкції проти РФ з цього приводу.
Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter