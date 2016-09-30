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В Крыму озвучили неутешительную статистику

В Крыму озвучили неутешительную статистику
Сотрудники Крымстата обнародовали новые данные о доходах жителей полуострова и о том, на что тратится основная часть бюджета. Как сообщает replyua.net, большую часть заработанных денег крымчане просто «проедают». Согласно результатам последних исследований Крымстата, большинство жителей полуострова тратят на приобретение продуктов питания около 49 процентов семейного бюджета.

Кроме того, сотрудники ведомства определили, какую долю от общего бюджета крымчане тратят на так называемые потребительские нужды. Оказалось, что ежемесячно на одного человека уходит около 9340 рублей, - 3000 в гривневом эквиваленте. В Крымстате отметили, что на потребительские расходы жители тратят порядка 76 процентов располагаемых средств. На покупку продуктов питания из общего бюджета уходит больше 49 процентов средств, на оплату различных услуг жители аннексированного полуострова тратят больше 15 процентов средств.

Кроме того, 32 процента средств от бюджета расходуется на непродовольственные товары, еще около двух процентов на посещение «общепита» (кафе и рестораны). Также крымчане тратят много деньги на спиртные напитки – не меньше 1,6 процентов от общей суммы доходов. Из продуктов питания крымчане больше всего тратят денег на мясную и молочную продукцию.

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