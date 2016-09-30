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Блогер: Россия сама вынесла себе приговор

Блогер: Россия сама вынесла себе приговор
Блогер Крымский бандеровец сообщает в блоге на Обозревателе о самых важных новостях аннексированного Крыма. Как передает replyua.net, блогер написал о том, что российский Верховный суд окончательно запретил деятельность Меджлиса, и тем самым самостоятельно подводит себя к приговору.

По мнению оккупантов, деятельность этой организации представляет угрозу безопасности России, а также всему обществу. По словам Крымского бандеровца, также Меджлис обвиняется в дискриминации других народов, а Поклонская и вовсе заявила о том, что запрет Меджлиса является олицетворением объективности. Блогер также напоминает о том, что ранее было произнесено Айдером Муждабаевым.

Журналист говорил о том, что все режимы, которые были основаны на уничтожении, национальном подавлении и унижении, уже обречены, и крымскотатарское гетто обязательно будет разрушено, и крымский народ обязательно вернется и поднимет над полуостровом флаг с золотой тамгой, а также украинский флаг, и никто больше не сможет лишить крымских татар свободы и родины. Муждабаев подчеркивал, что Россия вынесла приговор не Меджлису, а самой себе, поскольку крымскотатарский народ запретить нельзя.

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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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