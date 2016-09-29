Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Крымский Бандеровец сообщает, что в Крым, согласно указа Владимира Путина от 28 июля 2016 года входящий в состав Южного федерального округа РФ, начали приходить «письма счастья» из Волгограда с уведомлениями о необходимости уплаты налоговых платежей - об этом передает replyua.net.
В частности, речь идет о налоговых обязательствах всех владельцев авто, зарегистрированных на территории оккупированного полуострова в 2015 году, по уплате транспортного налога. Как пишет блогер, крымские СМИ подтвердили, что на полуостров уже пришли более 70 000 писем, в том время как зарегистрированных в прошлом году транспортных средств было около двухсот тысяч.
Так, агентство «Крым.Реалии» сообщает, что уплатить транспортный налог РФ будут обязаны все крымчане, владеющие зарегистрированным в 2015 году на территории полуострова транспортными средствами. Заместитель руководителя так называемого управления налоговой службы в Крыму Риза Алиев заявил, что «в квитанциях могут быть ошибки, поэтому собственники авто должны внимательно их проверить». Напоминаем, что в текущем году использование авто с украинским номерами на территории аннексированного полуострова стало крайне проблематичным – за это грозят штрафы и изъятие авто. Оккупационные власти заставили всех владельцев автомобилей перерегистрироваться в российских органах. Номера транспортных средств, выданные ими, являются действительными лишь на территории полуострова и Российской Федерации, то есть в Украину или другие страны с ними выехать нельзя.
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