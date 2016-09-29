Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Блогер Павел Нусс на своей странице в facebook пишет о том, что на территории аннексированного русскими Крыма, Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние, а решение ВС РФ в отношении Меджлиса прямо нарушает права человека и международное право – об этом сообщает replyua.net.
Нусс заявляет: «Безусловно, это политическое решение, приказ на которое издан Кремлем и лично Путиным, за что Россия, безусловно, будет привлечена к ответственности». Однако, по его мнению, опасно то, что этим решением, имеющим явно нацистский оттенок, Россия создает этнический конфликт на территории Украины, который может перерасти в еще один вооруженный конфликт, дестабилизирующий украинское Причерноморье.
Блогер подчеркивает: «Запрет Меджлиса, как органа самоуправления крымских татар - это дополнительный вызов Украине, которая будет защищать права своих сограждан в оккупации, но это и цивилизационный вызов для всей Европы, которая обязана отреагировать на варварские действия российского "правосудия" и общими усилиями привлечь пока к политической ответственности российское руководство, значительно расширив список персональных и экономических санкций в крымском санкционном блоке». Нусс подчеркивает, что позиция Украины по этому вопросу является вполне ясной: «Президент Украины и пропрезидентские парламентские силы готовы поддержать создания крымскотатарской национальной автономии в Крыму по согласию, но в составе единого украинского государства, учитывая право украинцев в этом регионе на самоопределение, в частности – право крымскотатарского народа». Нусс резюмирует, что, учитывая антикрымскую финансово-экономическую риторику Кремля, шансы на реинтеграцию АРК и восстановление суверенитета Украины существенно возрастают.
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