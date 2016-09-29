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Що значить заборона Меджлісу в окупованому Криму?

Що значить заборона Меджлісу в окупованому Криму?
Провідні міжнародні правозахисні організації та представники забороненого російським Верховним судом Меджлісу кримськотатарського народу прокоментували, про що свідчить таке рішення окупаційної влади, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали ресурсу «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, Верховний суд Російської Федерації відмовив у задоволенні апеляційної скарги юридичним представникам Меджлісу, таким чином практично заборонивши корінному народу здійснювати політичну самоорганізацію та самостійно вирішувати питання, які їх стосуються. На думку правоохоронних органів Російської Федерації, Меджліс є екстремістською організацією і його діяльність несе небезпеку для російських громадян. Захисники Меджлісу, у свою чергу, стверджували, що організація має транснаціональних характер, діє в тому числі і в Україні і тому не може бути заборонена на території, на яку не поширюється російське антиекстремістське законодавство.

За словами одного із адвокатів кримськотатарської організації Кирила Коротєєва, хоча законодавство технічно передбачає можливість оскарження цього рішення до Президії Верховного суду РФ, на практиці це майже неможливо. Тому, єдиний шлях, який бачать його довірителі – звернення до Європейського суду з прав людини. Провідні міжнародні правозахисні організації, наприклад Freedom House, вже прокоментували це рішення «російської Феміди». За їх словами, воно свідчить про репресії проти корінних народів, які відбуваються в окупованому Російською Федерацією Криму.

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