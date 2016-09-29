У Росії заборонили Меджліс

Верховний суд Російської Федерації своїм рішенням заборонив існування Меджлісу кримськотатарського народу. Про це на своїй сторінці у соцмережі Твіттер розповів кореспондент «Радіо Свободи», який знаходиться на судовому засіданні, передає replyua.net.
«Рішення Верховного суду Росії заборонило діяльність Меджлісу кримських татар. Апеляційна скарга не знайшла підтримки», - повідомив він. Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Блока Перта Порошенка», керівник Меджлісу повідомляв, що існування Меджлісу в Російській Федерації буде заборонено остаточним рішенням Верховного суду РФ.
Як відомо, 26-го квітня поточного року самопроголошений «Верховний суд» у Криму заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого українського півострова. «Суд» визнав Меджліс екстремісткою організацією та назвав всіх його членів небезпечними особами. За ввесь період окупації українського Криму всі учасники Меджлісу притримувалися проукраїнської позиції. Окупанти декілька разів намагалися підірвати роботу організації незаконними шляхами. В кримчан наразі залишається одне питання з цього приводу: чи здасться Меджліс?..
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