Блогер Крымский бандеровец поделился в колонке на Обозревателе самыми горячими новостями из аннексированного Крыма. Как передает replyua.net, блогер отмечает, что в Крым поступили первые заказные письма счастья об оплате транспортного налога, и получателем платежа является одна из компаний Волгограда. Получается, что в Крыму даже не хотят оставлять налоги, и это еще раз доказывает, что Кобзон был абсолютно прав, говоря о «непосильной ноше».
Еще одну интересную новость озвучили «чиновники» из Севастополя, солгавшие о размерах заработной платы сотрудников детских садов. По словам Крымского бандеровца, они завысили зарплату на 50 или даже 70 процентов, сообщив, что сотрудники зарабатывают по 21 тысяче рублей, однако в реальности зарплата по полной ставке не превышает 13 800 рублей. Накануне оккупанты пожаловали с обыском к Диляре Мисиратовой, крымской татарке, отмечает блогер, а ранее сообщалось, что женщину похитили, хотя позже она лично опровергла эту информацию. Также еще один обыск оккупанты провели в доме родственников Изета Гданова, заместителя координатора блокады Крыма. Еще одна новость о крымских татарах – Ильми Умерову придется заплатить штраф за участие в заседании крымского Меджлиса.
А «власти» Симферополя, между тем, отмечает блогер, загорелись идеей сделать из города самостоятельный туристический центр, и каждая экскурсия будет начинаться с того, что туристам будут показывать мусорные кучи, которые образовались еще два года назад. Следователи установили, продолжает Крымский бандеровец, что в организации авиакатастрофы Боинга были задействованы не меньше ста человек с российской стороны, и совсем скоро начнется массовый мор в России, и все причастные к этой трагедии даже не успеют доехать до кафе «Ветерок». Однако Захарова, пишет блогер, уже поспешила назвать выводы следователей «божьей росой».
И если даже после этого доклада Запад продолжит заигрывать с Россией, то это, получается, что все они там мрази, уверен Крымский бандеровец. Но в РФ все еще убеждают, что следствие было предвзятым. Причем, оно было предвзятым не только по отношению к сбитому Боингу, но и к допинг-скандалу. Все обижают ущербную Россию. В докладе по Боингу, подчеркивает блогер, много чего хорошего – к примеру, шансы «самопровозглашенных ЛНР и ДНР» быть признанными мировым сообществом теперь равняются нулю.
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