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«Власти» Крыма не могут справиться с тоннами мусора

«Власти» Крыма не могут справиться с тоннами мусора
«Правительство» Крыма сообщает о том, что на полуострове увеличивается количество незаконных свалок, однако «местные власти» пока не нашли способа бороться с мусором.

Как информирует replyua.net со ссылкой на "Сегодня", в настоящий момент «власти» насчитали не меньше сорока незаконных свалок, однако их количество постоянно растет. В сообщении говорится о том, что пока работы по выявлению свалок не дали никаких результатов, хотя проверки проводились сразу в нескольких населенных пункта х – в Евпатории, Феодосии, Нижнегорском районе, а также в Белогорском и Сакском районах. На этих территориях пока были выявлены только два десятка незаконных свалок мусора, и их общая площадь достигает 4,3 тысяч квадратных метров.

Сергей Аксенов, так называемый «глава» полуострова, в свою очередь, подчеркнул, что оценивать работу местных органов власти он будет по многим критериям, и, прежде всего, по тому, как местные чиновники справляются с вывозом мусора и борются с незаконными свалками. По его словам, он намерен жестко наказывать всех нарушителей и готов поменять личный состав на 50 процентов, и это касается людей, отвечающих за подразделения, которые убирают мусор.

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