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На плато Ай-Петри снесут все постройки

На плато Ай-Петри снесут все постройки
Как передает replyua.net, Крымский Бандеровец сегодня сообщает, что под решение о зачистке территорий Крыма от незаконных построек попало и плато Ай-Петри. Всем предпринимателям, ведущим бизнес на горе, дали месяц на то, чтобы они снесли свои постройки за свой счет, в противном случае их ждет наказание.

Журналист отмечает, что сегодня так называемый «Совет министров Крыма» принял решение о сносе всех построек на горе. Однако, экологам не стоит торопиться радоваться – всех торгующих на Ай-Петри просто заменят на новых. Как заявил так называемый «Премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов, «сносу подлежат только те объекты, которые считаются незаконным строительством», однако такими оказались практически все. После того, как постройки снесут, на их месте возведут новые, в соответствии с законодательством оккупантов.

Крым.Реалии сообщает также, что председатель так называемого «парламента Крыма» Владимир Константинов заявил: «Понятно, почему инвесторы решили не вкладывать свои обязательства в эти территории – они и не собирались их развивать. Если бы инвестирование прошло на первом этапе, состояние плато Ай-Петри было бы иным». По мнению оккупационных властей, новые предприниматели, которые получат право на ведение бизнеса на горе в результате тендера, не будут наносить вред окружающей среде и снижать туристическую привлекательность Крыма.

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