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Про Крим забули на правозахисній конференції

Про Крим забули на правозахисній конференції
Координатор громадського проекту «Крим-SOS» Таміла Ташева розкритикувала позицію заступника муфтія Криму Айдера Ісмаїлова, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».

Так, за словами провозахисниці, Ісмаїлов, будучи присутнім на конференції Організації безпеки та співробітництва в Європі, так у своїй промові і не згадав про постійні та кричущі порушення прав і свобод людини та громадянина. Даючи коментар журналістам, Ташева наголосила, що заступник муфтія не згадав жодного злочину проти гідності в Криму, не закликав врятувати жодного мусульманина, з тих, кого було засуджено в Криму чи в Ростові, хоча цього від нього чекали як від представника духовенства.

Нагадаємо, з дев’ятнадцятого по тридцяте вересня 2016 року у Варшаві відбувається конференція під егідою ОБСЄ на тему людського виміру та свободи слова. Від України участь у заході беруть політв’язень Геннадій Афанасьєв, журналіст Юрій Луканов та заступник Міністра інформаційної політики Еміне Джеппар. Нагадаємо, масові репресії за релігійною, національною та мовною ознакою розпочались в Криму з початком окупації, яка відбулась навесні 2014 року. Російська Федерація традиційно наявність будь-яких порушень категорично заперечує.

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