Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

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Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксенов не планує отримувати мандат депутата російського парламенту, - про це replyua.net інформує з посиланням на новинний ресурс Цензор.нет.На брифінгу, який відбувся сьогодні, двадцятого вересня 2016 року, кримський окупант заявив, що переходити на хлібні місця у Москві не збирається. За його словами, вже до так званих «виборів» було зрозуміло, що він від мандату відмовляється і депутатом ставати не буде. Аксенов стверджує, що ніхто не ставив перед ним завдання у вигляді депутатства – а завдання кримським окупаційним властям дає виключно російський президент. Перебування його на першому місці у списку депутатів від «Єдиної Росії» на півострові він пояснив необхідністю підтримати партію і налякав місцевих обіцянкою «до 2019 року вирішувати кримські питання».Нагадаємо, двома днями раніше, незважаючи на заборону від української сторони, на окупованому півострові пройшли загальноросійські парламентські вибори. Українська Верховна рада вже офіційно відмовилась визнавати їх результати і назвала сформовану за їх результатами Державну Думу нелегітимною. Крім Аксенова у партійних списках «Єдиної Росії» від Криму опинились інші очільники окупаційних органів влади: Михайло Шеремет, Руслан Бальбек та Наталія Поклонська.