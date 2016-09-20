Крим став пасткою для Росії, яка вивела його за межі цивілізованого світу – Портніков



Багатьом в Україні може здатися, що анексія Криму – це доказ української безпорадності, але в сучасному світі право важливіше сили. Та й не тільки в сучасному. Право взагалі придумано для того, щоб суспільство могло покарати того, хто сильніший – і використовує цю силу для порушення прав інших. Якщо було б інакше, то героями суспільства, його кумирами і обранцями ставали б вбивці, злодії і зрадники. Ну, як в сучасній Росії зараз, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net.



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За його словами, публічна дискусія щодо легітимності російської Державної Думи буде, таким чином, проходити тільки з приводу того, чи варто вважати нелегітимним весь склад нижньої палати російського парламенту або тільки тих «гоблінів», які обрані на окупованій території. І запевняю вас, російські бюрократи будуть все глибше затягувати петлю на власній відгодованій шиї, вважає журналіст.



Вони будуть намагатися включити в делегації в міжнародні організації як можна більше кримських депутатів – щоб таким чином довести всім, що «Крим наш». І навіть найбільші доброзичливці Путіна не зможуть закривати очі на цю очевидну невідповідність між правом і безправ'ям.



«Все це – в наших інтересах. Росія сама повинна зробити все можливе, щоб довести свою зневагу до міжнародного права і навколишнього світу. Нехай собі носиться по своїй кримській пастці, як скажений хижак», – резюмував



Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Багатьом в Україні може здатися, що анексія Криму – це доказ української безпорадності, але в сучасному світі право важливіше сили. Та й не тільки в сучасному. Право взагалі придумано для того, щоб суспільство могло покарати того, хто сильніший – і використовує цю силу для порушення прав інших. Якщо було б інакше, то героями суспільства, його кумирами і обранцями ставали б вбивці, злодії і зрадники. Ну, як в сучасній Росії зараз, цитує журналіста Віталія Портнікова replyua.net. Крим став для Путіна і росіян пасткою, бо вивів Росію за рамки міжнародного права і цивілізованого світу. Це не Україна – країна з невизнаними межами, а Росія. Це не Україна анексувала чужу територію, а Росія. Це не Україна відбирає чужу власність, а Росія. І це не Україна проводить свої парламентські вибори на чужій території, а Росія», – написав Портніков.За його словами, публічна дискусія щодо легітимності російської Державної Думи буде, таким чином, проходити тільки з приводу того, чи варто вважати нелегітимним весь склад нижньої палати російського парламенту або тільки тих «гоблінів», які обрані на окупованій території. І запевняю вас, російські бюрократи будуть все глибше затягувати петлю на власній відгодованій шиї, вважає журналіст.Вони будуть намагатися включити в делегації в міжнародні організації як можна більше кримських депутатів – щоб таким чином довести всім, що «Крим наш». І навіть найбільші доброзичливці Путіна не зможуть закривати очі на цю очевидну невідповідність між правом і безправ'ям.«Все це – в наших інтересах. Росія сама повинна зробити все можливе, щоб довести свою зневагу до міжнародного права і навколишнього світу. Нехай собі носиться по своїй кримській пастці, як скажений хижак», – резюмував Віталій Портніков