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Россия своими думскими выборами» похоже» запутала весь мир

Россия своими думскими выборами» похоже» запутала весь мир
Вернее, мир позволил России запутать его своими думскими выборами. И дело вот в чем. Накануне их проведения многие страны и международные организации заявляли о том, что не признают выборы в российскую Думу легитимными, если их проведут на украинском полуострове Крым. Кремль, в свою очередь, проигнорировал подобные заявления, и выборы провел и на территории Крыма.

И вот дальнейшая реакция иностранных государств и международных организаций говорит о том, что России удалось внести сумятицу в головах иностранцев. Потому как одни начали заявлять, что не признаЮт российские выборы и законность новой российской Думы, например, Украина; другие – стали не признавать только частично выборы – в Крыму. Это Франция, Польша, Литва, Евросоюз, США и т.д. Но, как на деле реализовать такое «полупризнание»? Еще не объявлены фамилии «депутатов-крымчан», но их обязательно назовут, и они точно войдут в состав новой Думы. Более того, одна из задач этих выборов и была в том, чтобы таким образом вынудить мир признать Крым российским полуостровом – сделать легитимной аннексию Крыма, включив незаконно избранных депутатов из этого региона в российский парламент.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
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20 сен 2016
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Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


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