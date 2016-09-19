МИД Украины: все виновные в организации выборов в Крыму будут наказаны

Министерство иностранных дел Украины заявило сегодня, что будут составлены списки всех лиц, которые так или иначе причастны к организации и проведению выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территории Крымского полуострова. Также всех членов избиркомов внесли в базу «Миротворец» - об этом передает replyua.net.
МИД Украины заявило, что цель составление этих списков является привлечение всех виновных в незаконных действиях на территории оккупированного полуострова, направленных на легитимизацию аннексии Крыма Российской Федерацией. «Эти списки будут переданы международным партнерам украинского государства для будущего включения в санкционные списки», - сообщило ведомство. Также МИД на своем официальном сайте заявило, что результаты избирательного процесса в РФ в части голосования, проведенного в Крыму, Украиной не признаются, и призвало не признавать их как легитимные другие страны мира. Как сообщает «Крым.Реалии», проект постановления Верховной Рады Украины о непризнании нового состава парламента РФ как полномочного и легитимного уже был внесен в украинский парламент фракцией «Народный фронт».
Крымский Бандеровец сегодня сообщает, что в базу сайта «Миротворец» также были внесены имена и фамилии тех, кто входил в состав избирательных комиссий на территории оккупированного полуострова – фактически, эти лица совершили преступление против Украины.
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