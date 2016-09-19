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Політолог: вибори в Криму свідчать про те, що населення розчарувалось в Росії

Політолог: вибори в Криму свідчать про те, що населення розчарувалось в Росії
Журналісти видання «Крим.Реалії» проаналізували виборчі технології, які використовувались під час виборів в окупованому Російською Федерацією Криму і зробили висновки про електоральну активність населення, - про це інформує replyua.net.

Так, під час нелегітимних виборів було зафіксовано ряд порушень. Наприклад, на деяких виборчих дільницях, зокрема, в Судаку, Алушті та Старому Криму, приблизно о третій годині пообіді зникла електроенергія. Відповідно, камери там не працювали і ймовірних порушень зафіксувати не могли. Крім того, навіть в «день тиші» в Криму продовжувалась прихована передвиборна агітація – кандидати від провладних партій, які одночасно обіймають високі посади в окупаційних органах влади, постійно виступали на телебаченні із закликами голосувати за певну політичну силу. В Армянську до завдання привабити виборців на дільниці підійшли креативно і оголосили лотерею-розіграш смартфонів серед тих, хто прийде голосувати. Переможцями стали троє російських військовослужбовців. Також спостерігались доволі нечасті маніпуляції з бюлетенями на зразок їх вкидання та вказівок літнім людям «де ставити хрестик».

Загалом місцева громадська активістка Галина Ломакіна та російський політолог Іван Преображенський, аналізуючи явку виборців, дійшли висновку, що мешканці Криму розчарувались в Росії загалом та у голосуванні зокрема. Вони розуміють, що від їхнього голосу нічого не залежить, тому не поспішають показувати в бюлетенях свої політичні симпатії.

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