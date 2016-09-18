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Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)
Украинский блогер сегодня сообщает о том, что крымчане решили бойкотировать выборы в Государственную Думу Российской Федерации – на многие избирательные участки за весь день так никто и не пришел – об этом передает replyua.net.

Крымский Бандеровец отмечает, что пользователи социальных сетей пишут, что на избирательных участках в Крыму была очень низкая явка, а на некоторые из них вообще никто не пришел. Самой высокой явка избирателей оказалась в Едыкуйском (Ленинском) районе – двадцать семь процентов, «аншлаг» вблизи избирательных участков заметен сразу:

Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

В Керчи также явка была очень низкой, что доказывает видео:



Жительница Симферополя сообщила, что в час дня в двадцатой школе города наблюдалось пустое помещение с членами избирательной комиссии, а также полицейским на входе, однако ни одного голосующего не было. Отдельные жители полуострова решили все-таки на выборы сходить, однако не для того, чтобы проголосовать за «Единую Росси», а чтобы испортить бюллетени – они написали на них «Слава Україні!»

Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

Также блогер сообщает о том, что работников отдельных учреждений и предприятий в Крыму заставляли голосовать по спискам, каждый час проверяя кто явился на участок, а кто нет. «Каждые час-два они звонили у уточняли фамилии тех, кто не явился и явился», - сообщает он.

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