Аналітик розповів, коли Путін поверне Крим

Політичний оглядач Сергій Стельмах розповів, яку саме мету переслідувала російська політична еліта коли загарбувала Крим і коли саме півострів повернуть Україні, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Крим. Реалії».
За словами оглядача, з точки зору мешканців Криму анексія була класичним «лохотроном» - їм пообіцяли золоті гори, і вони пішли на псевдо-референдум. Реальна явка не мала жодного значення, адже пари сотень осіб у великих містах вистачило для створення красивої картинки в телевізорі. Але коли відгриміли святкові салюти, кримчани почули «грошей нема, але ви тримайтесь». Власне, ніякої «вітрини», ніякого зразкового регіону бути тут не може – для його створення потрібні ініціативні люди та приватні капітали. Проте, ніхто не хоче інвестувати в «сіру зону». У Кремля зараз немає стратегічного плану щодо того, що варто робити з Кримом. Тому і версії загарбання щоразу різні – то «народ Криму самовизначився», то Путін особисто керував анексією, то «українська хунта сама винна». Останній поворот путінської логіки можна було спостерігати в Бішкеку на засіданні голів держав-членів СНД. Тоді російський президент не стримався і почав виправдовувати незаконну анексію «політичними лідерами в Києві, які довели ситуацію до державного перевороту» і оперував посиланнями на неіснуючу практику Міжнародного суду Організації об’єднаних націй з цього приводу.
Якщо запитати самих росіян навіщо їм Крим – вони будуть знизувати плечима, проте при цьому демонструватимуть впевненість, що годувати кримчан зі своєї кишені не хочуть. Тому, аби створити ілюзію якогось розвитку, півострів стрімко мілітаризують. Брязкання зброєю має на меті не лише настрахати Київ та Брюссель, а і банально «нагріти руки». Так, тільки на недавніх навчаннях «Кавказ-2016» військових впіймали на крадіжці солярки. Проте, це лише вершина айсбергу – зараз Шойгу вимагає закласти у бюджет на військові потреби двадцять два трильйони рублів! Міністерство фінансів обіцяє лише дванадцять трильйонів – назріває конфлікт за грошові ресурси. Всі друзі Путіна отримують великі замовлення – дороги, енергомости, шляхопроводи і навіть омріяний кримчанами Керченський міст. Ціна останнього вже досягла двохсот тридцяти мільярдів рублів, які будуть освоєні до 2019 року. Споруда ще на стадії планування подорожчала в кілька десятків разів - але це нікого не засмучує. Можливо, пізніше ціна ще зросте, адже зараз будуть тільки «допоміжний міст», яким підвозитимуть матеріали до основного. Також окупанти заявили, що на дороги у Криму витратили вісімнадцять мільярдів рублів цього року, які теж отримали наближені до російського президента особи.
Але, про які б витрати не звітувався Кремль, кримчанам від цього краще не стає. Та вони вже зіграли відведену їм роль і їх доля, в принципі, нікого і не цікавить. Допоки на Крим можна отримувати бюджетні асигнування, «розпилювати кошти» та списувати витрати, окупований півострів буде цікавим кремлівським клептократам. Але тільки-но останній бюджетний рубль сховається на офшорних рахунках, у Москві відразу ж втратять інтерес до Криму, кримчан і російськомовного населення як такого. Перестане їх цікавити і «київська хунта» і «злісне НАТО». Саме з цього моменту і почнеться зворотний відлік кримської окупації, - прогнозує аналітик.
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