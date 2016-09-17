Окупантам примарились 4,5 мільйонів курортників

Зірваний туристичний сезон в окупованому Криму не дає спокою російським «гостям», тому вони вдаються до «творчості» з цифрами - про це replyua.net стало відомо з публікацій на порталі «Крим. Реалії».
Так, особи, які вважають себе Міністерством курортів та туризму окупованого Криму, порахували скільки туристів цього року відпочили та оздоровились на півострові. За їх словами, цей показник сягнув цифри в чотири мільйони шістсот тисяч чоловік. Їх «статистика» свідчить, що цього року Крим відвідали на двадцять п’ять відсотків більше курортників, ніж минулого року. Традиційно, найбільше туристів прийняв Південний берег Криму – сорок два відсотки мандрівників відпочивали там. Західне узбережжя Криму прийняло тридцять п’ять відсотків туристів, східне – вісімнадцять. Завантаженість санаторіїв та готелів становила п’ятдесят п’ять відсотків.
Зважаючи на «високий рівень» кримського сервісу за «помірні» ціни, проблеми з логістикою та періодичні відключення світло- та водопостачання, окупований півострів навряд чи можна вважати привабливим курортом. Проте, якщо туристів немає в готелях, кафе та на пляжах, їх можна знайти в «об’єктивних і чесних звітах» кримських окупантів.
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