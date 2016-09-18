Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии» так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сегодня заявил, что на оккупированном полуострове необходимо регулировать цены в Крыму сентябрь 2016 года в том же порядке, как это было во времена Советского союза. Прозвучали эти слова в эфире телеканала «Первый Крымский».
По мнению Аксенова, «государственное регулирование цен, установленное на два-три ближайших года, существенно повысит свободную конкуренцию». Также он заявил, что сейчас ситуация на полуострове такова, что ряд монополистов злоупотребляют своим положением на рынке, устанавливая завышенные цены на многие товары, в частности – товары и лекарства. По словам Аксенова, «эта ситуация очень раздражает не только крымчан, но и туристов, и введение госрегулирования цен в Крыму сентябрь 2016 до 2019-2020 годов может стать реальным путем решения этой проблемы».
Как пишет издание, в Крыму действительно существует проблема завышенных цен на многие группы товаров, которая стала прямым следствием оккупации. Однако решение этой проблемы государственным регулированием вряд ли можно считать эффективным – скорее всего, оно еще больше ее усугубит, и уж точно не будет способствовать «свободной конкуренции» - видимо Аксенов не знаком с основами экономической теории. Цены в крыму сентябрь 2016
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