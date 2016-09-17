Севастополец: портреты Путина отгоняют злых духов (ВИДЕО)

Крымский Бандеровец сегодня сообщает о том, что в Севастополе живет мужчина, который верит, что упоминание имени Владимира Путина, а также его портрет имеют чудодейственную силу – об этом передает replyua.net.
Севастополей Георгий Сидоров, позиционирующий себя как «носитель ведических знаний о русских ариях», записал и разместил на своем канале в YouTube ролик, повествующий о том, как имя Владимира Путина произвел магическое воздействие на садистов в Южно-Африканских тюрьмах. Сидоров сообщает, что одному его знакомому чудом удалось избежать смерти от негров в африканской тюрьме. Сейчас это счастливчик живет на Северной стороне города в трехэтажном доме. Почему и при каких обстоятельства этот севастополец оказался в местах лишения свободы Южной Африки Сидоров не уточняет, однако повествует, что того поместили в камеру к неграм-убийцам, который хотели с ним расправится.
Сидоров заявляет, что, оказавшись наедине с почти сотней негров, его знакомый уже начал готовится к смерти, однако все же решил попытаться поговорить с ними, упомянув в разговоре фамилию «Путин». «После этого ситуация резко изменилась. В Южно-Африканской республике хорошо знают президента РФ, очень его уважают и боятся», - сообщил севастополец. Также он добавил: «Во многих домах изображения Владимира Путина используются для отпугивания злых духов, а также при проведении ритуалов шаманами».
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