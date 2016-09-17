В Феодосии выселят на улицу 300 семей

Информационно-аналитическое издание «Примечание» сообщает о том, что оккупанты продолжают издеваться над местным населением Крыма, загоняя его во все более безвыходное положение. Ватники не верят, что все это идет из самого Кремля, и жалуются Путину – об этом сообщает replyua.net.
СМИ сообщает, что в Феодосии Министерство обороны РФ положило глаз на здание, в котором проживают триста семей. В общежитии эти люди живут уже более 40 лет, однако теперь оборонное ведомство России заявило, что им необходимо просто уйти, а в их жилье будут расквартированы военнослужащие РФ. Дело в том, что это общежитие в 1970-е годы находилось на территории военного городка, а жили в нем семьи военных, и по мнению Миноборны РФ так должно быть и сейчас. Тем более, что после аннексии полуострова так называемым Государственным Советом Республики Крым было принято решение «О независимости Крыма», согласно которому все имущество АРК было национализировано Россией. Городские власти Феодосии обещали принять эти здания на баланс города, однако теперь это сделать никто не разрешит – здание отдадут в распоряжение Минобороны РФ, людей выкинут на улицу. Приняли это решение «по-тихому», обещая жильцам, что их никто выселять не будет, однако теперь просто поставили перед фактом. Жильцы, оказавшись в безвыходном положении написали жалобное письмо президенту РФ, однако, как известно, это им не поможет.
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