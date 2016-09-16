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В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики

В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики
Для того, аби забезпечити громадський порядок на території окупованого Севастополя під час проведення чергових парламентських виборів, до міста надішлють додаткові підрозділи поліції з «материка», - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали місцевого видання ForPost.

Так, за повідомленнями ЗМІ, на території всієї Російської Федерації чергування нестимуть більше як триста тисяч поліцейських, дванадцять тисяч службовців новоствореної Національної гвардії, а також сім тисяч дружинників та навіть охоронців із приватних структур. До шести найбільш небезпечних регіонів (Краснодару, Чувашії, Самари, Новосибірська та окупованих Криму і Севастополя) буде направлено групи офіцерів МВС РФ для швидкого реагування і надання допомоги низовим підрозділам у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на вісімнадцяте вересня поточного року заплановано проведення парламентських виборів у Російській Федерації. Україна заборонила проведення такого «волевиявлення» на своїй території, включаючи Крим і Севастополь. У разі, якщо вибори там все-таки буде проведено, вони спричинять делегітимацію всієї новосформованої Державної Думи.

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