Керченский мост снова подорожал, а денег у РФ уже нет

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», проект Керченского моста стал еще дороже. Сейчас речь идет об увеличении стоимости транспортного подхода к объекту, которая сделает проект дороже на семь миллиардов рублей. При этом, длинна этого отрезка автотрассы составляет всего девять километров.
Первоначально подрядчик заявлял, что дорога должна обойтись Российской Федерации в пять с половиной миллиардов рублей, теперь ее стоимость увеличилась еще на полтора миллиарда. Напоминаем, что последняя озвученная стоимость строительства Керченского моста озвучивалась в июле текущего года на государственных телеканалах РФ в сумме 227 миллиардов рублей. Сейчас подрядчик подал документы в соответствующее министерство РФ с обоснованием повышения цены строительства. Так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сегодня заявил, что «он этих вопросов не решает – документы будут рассматриваться в Минэкономики и там будет приниматься решение, насколько подорожание проекта обосновано или нет».
Напоминаем также, что за несколько дней до визита на оккупированный полуостров премьер-министр РФ заявлял СМИ, что запланированный уровень финансирования проекта транспортного перехода из РФ в Керчь составить в текущем году двести миллиардов рублей и увеличивать эту статью расходов бюджета РФ никто не будет.
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