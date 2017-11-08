Блогер розповів наскільки ефективним буде антикорупційний суд

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Блогер Серж Марко зауважує, що тема створення антикорупційного суду зараз на слуху, нею активно користуються так звані опозиціонери для особистого піару та критики влади. Але як працюватиме антикорупційний суд? – інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований на порталі «Тверезо».Зокрема, блогер зауважує, що у думках населення антикорупційний суд виглядає чимось на кшталт чарівної машини, яка буде саджати корупціонерів тисячами. Популісти, які виступили з ідеєю такого суду, зазвичай мовчать, що йому доведеться діяти у тому ж правовому полі, в якому існують інші суди. І те, що хтось у соціальній мережі вважає, що якогось представника «злочинної влади» потрібно запроторити за грати, не означає, що суд зробить те саме – його цікавить доказова база, а не емоції і гучні заклики. І правоохоронцям у них будуть протистояти дорогі адвокати, неочікувані втрати свідомості та картаті ковдри.Тому блогер наголошує, що він підтримує ідею антикорупційного суду. Але з самого початку потрібно розуміти якою буде його ефективність. Люди вимагають хліба і видовищ – сотень повішений, відрубаних рук і таврування осіб, спійманих на корупції. Цього всього не буде і бути не може, але популісти ніколи цього не скажуть. Тому розчарування антикорупційним судом – не за горами, - прогнозує блогер.