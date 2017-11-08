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Блогер розповів наскільки ефективним буде антикорупційний суд

Блогер розповів наскільки ефективним буде антикорупційний суд
Блогер Серж Марко зауважує, що тема створення антикорупційного суду зараз на слуху, нею активно користуються так звані опозиціонери для особистого піару та критики влади. Але як працюватиме антикорупційний суд? – інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований на порталі «Тверезо».

Зокрема, блогер зауважує, що у думках населення антикорупційний суд виглядає чимось на кшталт чарівної машини, яка буде саджати корупціонерів тисячами. Популісти, які виступили з ідеєю такого суду, зазвичай мовчать, що йому доведеться діяти у тому ж правовому полі, в якому існують інші суди. І те, що хтось у соціальній мережі вважає, що якогось представника «злочинної влади» потрібно запроторити за грати, не означає, що суд зробить те саме – його цікавить доказова база, а не емоції і гучні заклики. І правоохоронцям у них будуть протистояти дорогі адвокати, неочікувані втрати свідомості та картаті ковдри.

Тому блогер наголошує, що він підтримує ідею антикорупційного суду. Але з самого початку потрібно розуміти якою буде його ефективність. Люди вимагають хліба і видовищ – сотень повішений, відрубаних рук і таврування осіб, спійманих на корупції. Цього всього не буде і бути не може, але популісти ніколи цього не скажуть. Тому розчарування антикорупційним судом – не за горами, - прогнозує блогер.
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