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Журналіст: судячи з усього, у НАБУ не збираються доводити справу Авакова-молодшого до кінця

Журналіст: судячи з усього, у НАБУ не збираються доводити справу Авакова-молодшого до кінця
За словами журналіста Андрія Дзиндзі, співробітники НАБУ не демонструють великого бажання довести справу про звинувачення Авакова-молодшого до свого логічного завершення, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.

Так, наше видання вже інформувало, що вчора, тридцять першого жовтня 2017 року, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра Авакова було затримано співробітниками НАБУ. Сьогодні питання про обрання для Авакова-молодшого запобіжного заходу розглядає суд. Журналіст зауважує, що прокурори САП показали в якості доказів у суді лише копію якогось розмитого відео. З огляду на це здається, що НАБУ-САП знову не ставлять собі за мету доведення справи до кінця, їх цікавить виключно піар, резонанс (і, можливо, замовлення).

НАБУ черговий раз демонструє свою беззубість. Наприклад, їх вже колись «порвали» адвокати Насірова, потім – Розенблата, а зараз справу довершать захисники Авакова. Журналіст нагадує, що минулого разу адвокати Розенблата дали відводи співробітникам НАБУ за протидію захисту, перевищення повноважень та навіть підробку повісток. Зараз знову нам показують повністю «сиру» справу. І що примітно: коли вона передбачувано розвалиться у суді, винуватими виявляться всі, крім НАБУ. А тим часом, Генпрокуратура повертає гроші Януковича до державного бюджету, - наголошує журналіст.
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