Обшук у високопоставленого поліцейського: соціальні мережі шоковані (фото)

Як повідомляє replyua.net, у соціальних мережах жваво обговорюють світлини, на яких зафіксовано обшук в помешканні одного із високопоставлених правоохоронців, який проводила СБУ.
Так, Служба безпеки повідомила, що її співробітниками було проведено слідчі дії щодо керівництва поліцейського відділення Міжнародного аеропорту «Харків». Під час обшуку було виявлено готівку в сумі ста тридцяти тисяч доларів та п’ятисот тисяч гривень. Блогер Мирослав Олешко з цього приводу зауважує: подивіться на цю світлину – дядько з СБУ оглядає квартиру одного з керівників поліції харківського аеропорту. Часто можна почути, що з корупцією не борються, але чи пам’ятаєте ви, щоб в такі «хати» заходили за часів Януковича?
Блогер Антон Ходза зауважує, що хтось має вже сказати українським корупціонерам: після епохи Людовіка XIV в оформленні інтер’єрів були популярними ще багато стилів – чому в них завжди рококо і рококо? Історик Павло Бондаренко зауважує, що звідки гроші – зрозуміло: завжди можна домовитись про особливий нагляд за машиною на парковці, провести потрібну людину повз зону митного контролю чи не оглядати якийсь підозрілий чемоданчик. Зрозуміло і те, що «хатинка» була побудована доволі давно. Не зрозуміло одне – яким чином цей «правоохоронець» пройшов переатестацію.