Україна очолила сумнівний рейтинг

Україна очолила рейтинг найбільш корупційних держав, що був складений представниками аудиторської компанії Ernst & Young, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Згідно з результатами проведеного дослідження, Україна зайняла перше місце серед держав Європи, Африки, Близького Сходу та Індії з результатом у 88 %. Всього було опитано представникіи41 держави, які поділилися думками, чи вважають вони досі актуальною проблему корупції та хабарів і як сильно ці явища розвинуті в їх країнах. 51 % опитаних осіб вважають, ця проблема досі залишається актуальною. Якщо Україна очолила перелік країн, де найбільш поширені хабарництво та корупція, то в кінці списку опинилися Фінляндія, Норвегія і Данія з результатами у 16%, 10% і 6% відповідно. Що цікавого, у 2015 році Україна в аналогічному списку займала сьоме місце з результатом у 80 %. Представники компанії заявили, що це можна вважати тривожним показником, на який має звернути увагу український політикум, аби на найвищому рівні було видно результативні дії боротьби з корупцією і приклади особистої відповідальності.
Крім того, 37 % опитаних погодились дати хабара в обмін на те, щоб вкласти або продовжити контракт, який дозволить вижити їх бізнесу.