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Главный антикоррупционер Украины купил авто за 800 тысяч

Главный антикоррупционер Украины купил авто за 800 тысяч
В соцсетях узнали о дорогостоящей покупке, которую совершил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник. Информацию об этом главный антикоррупционер Украины указал в своей электронной декларации. Согласно данным, которые Сытник лично предоставил общественности путём декларирования, теперь он будет ездить на машине KIA Sportage 2017-го года выпуска.

В декларации указано, что на приобретение автомобиля глава НАБУ Артём Сытник потратил 802 тысячи 560 гривен. Продавцом при этом выступает АТ «Україська автомобільна корпорація». Уточняется, что новенький KIA Sportage перешёл во владение Сытника ещё 21 января 2017-го года.

Напомним, ранее глава Национального антикоррупционного бюро сообщал о том, что за 2015-й год его доходы составили 916 тысяч гривен. В 2016-м году его зарплата не превышала 122 тысячи гривен ежемесячно.
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