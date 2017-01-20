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Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров

Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров
Кирилл Сазонов прокомментировал арест исполняющего обязанности начальника львовской таможни, который состоялся сегодня. Как сообщалось ранее, чиновник отказался сотрудничать со следствием и отвечать на вопросы, - передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «Во Львове задержали за взятку и. о. начальника таможни. Изъяли пять тысяч. Он отказался общаться со следователем. И прав был на 100%. Я бы тоже отказался. Нет, если бы реально поймали на взятке – почему бы не поговорить об этом. Но пятерка долларами для такого человека на такой таможне?! Это не взятка, это сдача! О чем вообще тут говорить?!»

Журналист подчеркивает: «Вы коттеджи таможенников под Львовом видели? Да если бы они брали по пять тысяч, чтобы построить такой дом им пришлось бы жить лет по триста». По мнению Сазонова, важно совсем не это – важна преступная схема, которая функционировала два месяца. Ровно столько, сколько этот человек работает на должности. То есть пришел и сразу в теме. Мне кажется, что руководство ГФС, мягко говоря, не совсем ответственно подходит к подбору руководящих кадров...».
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