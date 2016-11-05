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Таран объяснил, почему активисты также должны декларировать свои доходы

Таран объяснил, почему активисты также должны декларировать свои доходы
Украинский блогер Сергей Таран заявил сегодня, что декларировать свои доходы в системе е-декларирования должны не только государственные чиновники в Украине, но и те люди, которые получают крупные суммы из заграницы в виде грантов – об этом передает replyua.net.

Таран сообщает, что таких людей в Украине достаточно много, и их называют «грантоедами». По его мнению, украинское общество сможет «жить по-честному» только тогда, когда декларировать свои доходы будут все – и те, кто при власти, и те, кто заявляют, что их контролирует. «Активисты, которые заявляют, что борются с коррупцией в Украине и при этом получают из заграницы огромные суммы в виде грантов, также должны их декларировать – иначе о какой честности может идти речь», - отмечает Таран.

Блогер подчеркивает, что Украина должна успешно пройти этап общего декларирования, иначе скандал выйдет далеко за ее пределы. «Дело в том, что обязанность декларировать свои связи с иностранными государствами, в том числе – финансовые, у общественных деятелей и активистов существует во многих государствах, к примеру, в США. Не стоит при этом приводит пример в России – там декларирование для активистов также обязательно, однако направлено на уничтожение противников режима. В Украине, которая прошла через Революцию Достоинства эта ситуация не повторится», - сообщает Таран. Блогер подчеркивает, что получатели грантов от этого только выиграют – в их бухгалтерии, в отличии от бухгалтерии политиков обычно «чисто».

https://youtu.be/2mNmFLzpSys

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