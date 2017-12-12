В Горловке не дают представителям миссии ОБСЕ общаться с местными жителями

Самопровозглашенные власти «ДНР» не дают возможности представителям специальной
мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе общаться с местным населением временно оккупированной Горловки. Как передает replyua.net со ссылкой на LIGA.net, соответствующую информацию распространили в пресс-службе миссии сегодня, 12 декабря.
«Вблизи блокпоста в Горловке к наблюдателям, которые разговаривали с группой гражданских лиц, подошли представители так называемой «ДНР» с оружием. Вооруженные лица приказали наблюдателям перестать разговаривать с мирными жителями и покинуть этот район. В связи с эти патрульные покинули этот район и проинформировали об этом СЦКК», – сообщили в миссии.
Спустя некоторое время пророссийские боевики остановили патруль миссии ОБСЕ в районе автозаправочной станции возле блокпоста в Горловке и не пропустили наблюдателей на территорию блокпоста. Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что подконтрольные России боевики укрепляют передовые позиции под Горловкой Донецкой области.