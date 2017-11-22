В зоне АТО проводится формирование своего «французского» легиона

По информации корреспондентов ТСН, добровольческий «Грузинский легион», представители которого являются участниками боевых действий в районе проведения антитеррористической операции, постепенно становится интернациональным подразделением, так как его частью стали граждане Австралии, США, Германии и даже Казахстана, передает replyua.net.
Журналисты взяли интервью у военного Эдиге с позывным «Самурай», выходца Астаны, который уже официально в течение нескольких месяцев проходит службу в украинских Вооруженных силах. По его словам, он давно хотел повоевать, тем более, что враг – это Россия, которая уже всерьез намерена захватить территорию Казахстана. «Некоторые политические деятели утверждали, что северная часть мой страны является русской землей. Однако ничего у них не выйдет, точно так же, как не получится здесь, на Донбассе», - рассказал военный.
В свою очередь командир Зураб открыто заявляет, что ему приятно от желания иностранцев служить именно в грузинском подразделении. По его убеждению, спустя некоторое время возглавляемый им легион станет элитным. Более того, он уверен, что «у украинцев тоже будет свой легион, как у французов, однако лучше».