Експерт: Захарченко і його куратори влаштували у Донецьку справжнє покращення - голод

Як зауважує політичний аналітик Олеся Яхно-Белковська, окупований Донецьк під керівництвом кремлівських ляльководів та їх представника Олександра Захарченка, «розцвів», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.
Так, нещодавно лідер терористів Донецька Олександр Захарченко заявив, що відтепер у мешканців окупованого міста та прилеглих територій, контрольованих Кремлем, будуть вилучати урожай. Як підкреслює Яхно-Белковська, такі слова кремлівського ставленика Захарченка якнайкраще демонструють як «чудово» живеться територіям, окупованим Москвою. Здається, що Кремль вкупі з очільником терористів (який, за словами місцевих мешканців, вже встиг побудувати для себе «міні-Межигір’я», зі страусами та численною охороною) вирішили влаштувати голод на території, яку загарбали.
Власне, це повністю показує, на що можуть розраховувати люди, які потрапили від контроль Кремля – вони пройдуть всі етапи деградації і розпаду, починаючи з повноцінного і мирного життя в Україні – до виживання – а потім і до голоду. Власне, з окупованим Кримським півостровом повторюється та ж сама історія, але в трохи іншому форматі – витіснення населення і перетворення колись успішного туристичного регіону у військову базу.