валюта
СпецтемаДипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины

Експерт: Захарченко і його куратори влаштували у Донецьку справжнє покращення - голод

Експерт: Захарченко і його куратори влаштували у Донецьку справжнє покращення - голод
Як зауважує політичний аналітик Олеся Яхно-Белковська, окупований Донецьк під керівництвом кремлівських ляльководів та їх представника Олександра Захарченка, «розцвів», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.

Так, нещодавно лідер терористів Донецька Олександр Захарченко заявив, що відтепер у мешканців окупованого міста та прилеглих територій, контрольованих Кремлем, будуть вилучати урожай. Як підкреслює Яхно-Белковська, такі слова кремлівського ставленика Захарченка якнайкраще демонструють як «чудово» живеться територіям, окупованим Москвою. Здається, що Кремль вкупі з очільником терористів (який, за словами місцевих мешканців, вже встиг побудувати для себе «міні-Межигір’я», зі страусами та численною охороною) вирішили влаштувати голод на території, яку загарбали.

Власне, це повністю показує, на що можуть розраховувати люди, які потрапили від контроль Кремля – вони пройдуть всі етапи деградації і розпаду, починаючи з повноцінного і мирного життя в Україні – до виживання – а потім і до голоду. Власне, з окупованим Кримським півостровом повторюється та ж сама історія, але в трохи іншому форматі – витіснення населення і перетворення колись успішного туристичного регіону у військову базу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
6694

Теперь исчезло все: известный журналист опубликовал фото оккупированного Донецка

Для просмотра в Интернете стали доступны фотографии, на которых изображены неработающие заведения в оккупированном ныне Донецке, имевшие в свое время большую популярность. Как передает replyua.net,

13 ноя 2017
6617

Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались

Саммит во Вьетнаме показал две вещи. Во-первых, теперь уже и президент США Трамп четко объявил свою позицию относительно режима Путина. Последняя надежда Кремля упала. Во-вторых – в очередной раз

13 ноя 2017
4472

Блогер: преступника на этот раз следует уничтожить окончательно – пока даже название РФ не исчезнет с карты

Как предает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что за последние годы он немало критиковал Путина и его режим. По словам Карла

Последние новости

Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує

Вот оно «Суспільне мовлення»: юный заместитетель Аласании шикировал украинцев своей зарплатой

В МВС заперечують, що будуть «кришувати» винуватця смертельного ДТП

Польша воспользовалась агрессией РФ против Украины и решила приструнить свободолюбивого соседа, – эксперт

Блогер: скоморохи без роду-племені на службі у царя-батюшки – для них немає ні війни, ні поваги до себе

Блогер: соромисько імені Суркіса продовжує свою ходу

Ринок російських облігацій обвалився в очікуванні санкцій США

В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИ

Киевские «хрущевки» определены под снос

Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

Сийярто потребовал немедленного наказания виновных за инцидент с флагом Венгрии в Берегово

Експерт: Захарченко і його куратори влаштували у Донецьку справжнє покращення - голод

СМИ: в Крыму массово отбирают российские паспорта

Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?

В ЕС принимают пакт о военном сотрудничестве

Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

На правду не похоже: Жданов рассказал, для чего Турчинов пугает украинцев о масштабном вторжении России

В Украине могут появиться немецкие электропоезда

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

В Украине начал хранить газ крупнейший в мире нефтетрейдер

 Новости за день