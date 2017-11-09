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Казанський: я сміюсь і не можу зупинитись - скоро варто чекати на нову «жертву української ДРГ»

Казанський: я сміюсь і не можу зупинитись - скоро варто чекати на нову «жертву української ДРГ»
Як наголошує політичний оглядач Денис Казанський, конфлікти та інтриги серед керівництва терористичного угруповання «ЛНР» дійшли до найвищої стадії, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на особистий блог журналіста.

Так, Казанський зауважує, що конфлікт між очільником бойовиків так званої ЛНР Ігорем Плотницьким та особою, яка називає себе «міністром внутрішніх справ ЛНР» Ігорем Корнетом розгорається з новою силою. Звісно, кадрове самоправство у вигляді звільнення Корнета Плотницькому не пробачать кремлівські куратори, тому він вирішив завдати своєму опоненту удару в спину. Для цього ватажок терористів взявся виселяти Корнета з чужого будинку, який останній «віджав» ще у 2014 році. Звісно, сам будинок не простий, адже цілий «міністр ЛНР» не може жити абиде – тож Корнет захопив маєток вже покійного луганського олігарха Букаєва.

Поки Корнет всіх влаштовував, на його помешкання ніхто не звертав уваги, але варто було перейти дорогу Плотницькому, як «страшні факти» стали відомі всім і кожному. Як з'ясувалось, «міністр ЛНР» - звичайний не чистий на руку мародер. Цікаво, що виселяти Корнета Плотницький приїхав не сам, а захопив з собою знімальну групу місцевого телеканалу – «ДТРК ЛНР». Принизливий процес видворення «міністра» вже і показали по телебаченню, і в мережу виклали. Я сміюсь і не можу зупинитись. І, крім того, здається, що Корнет – наступна кандидатура в «жертви ДРГ ВСУ», - наголошує Казанський.
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