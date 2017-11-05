Блогер: хтось буде кричати, що винувата влада, але я вас розчарую

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За словами блогера Мирослава Гая, останнім часом ми спостерігаємо нагнітання обстановки та спроби дестабілізації у всіх сферах суспільного життя. І цьому є доволі просте пояснення, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, розміщеного оглядачем на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що на фронті стало дуже спекотно. Зараз терористи наростили кількість обстрілів у кілька разів, застосовуючи не тільки гранатомети, міномети та стрілецьку зброю як раніше, а і обстрілюючи українських військових та мирне населення з «Градів». Видається, що на фоні соціально-політичної дестабілізації (наприклад, протести під Верховною радою), розгулу злочинності (замах на народного депутата Ігоря Мосійчука, вбивство Аміни Окуєвої, сьогоднішній напад на поліцейських у Дніпрі тощо), противник хоче влаштувати і дестабілізацію на фронті.Звісно, знайдуться ті, хто звично звинуватить у всьому цьому владу, але їх чекає розчарування. Все вищеперераховане прекрасно вписується у воєнну доктрину Російської Федерації. Який би документ у сфері війська чи зовнішньої політики у РФ не знайшов – кожен буде вказувати, що дестабілізація країн, яким не пощастило перебувати в зоні інтересів Кремля – це стійка парадигма, - наголошує блогер.