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Блогер: про це нормальні ЗМІ мали б писати на кожній шпальті

Блогер: про це нормальні ЗМІ мали б писати на кожній шпальті
Блогер, засновник проекту Patriot Books Олександр Сурков зауважує, що найважливіші події, які свідчать про переломні тенденції в Україні, висвітлюються в ЗМІ доволі буденно, а то і взагалі не потрапляють на шпальти газет, - про це інформує інтернет-портал replyua.net, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі.

Так, сьогодні, третього листопада 2017 року, стало відомо, що президентським указом було створено два нових місцевих органи влади. Зокрема, відтепер починають своє існування військово-цивільні адміністрації сіл Широкине та Бердянське (Волноваський район Донецької області).

Сурков зауважує, що ця новина не отримала увагу журналістів, а між тим вона є не просто дуже важливою, а знаковою. Блогер нагадує, що ці населені пункти мали статус не те що «сірої» - «червоної» зони. Території не тільки не контролювались цивільною владою, на них до того ж постійно відбувались сутички з терористичними військами, обстріли як зі стрілецької зброї, так і з артилерії. Відтак, варто розуміти, що створення цивільно-військових адміністрацій свідчить про те, що населені пункти перейшли під наш повний контроль. Ось про це мають писати нормальні ЗМІ на кожній шпальті, - переконаний блогер.
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