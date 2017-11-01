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Експерт: сепаратизм – це загроза для Кремля, а його ідейні прихильники з ОРДЛО можуть зруйнувати РФ

Експерт: сепаратизм – це загроза для Кремля, а його ідейні прихильники з ОРДЛО можуть зруйнувати РФ
За словами блогера Олесі Яхно-Белковської, доволі часто ті, хто залишився на окупованих територіях, відверто зізнаються, що ненавидять захарченок-плотницьких. Експерт пояснила чому саме ці особи отримали від Кремля «ярлик на княжіння», - про це інформує видання replyua.net.

Так, ні для кого не секрет, що і Олександр Захарченко (лідер терористичного угруповання ДНР) і Ігор Плотницький (лідер терористичного угруповання ЛНР) побудували для себе «міні-Межигір’я» і ні в чому собі не відмовляють, поки населення окупованого Донбасу ледве виживає. Більше того, місцеві мешканці помітили, що Кремль ніби навмисно обирає найбільш злодійкуватих і фізично знищує ідейних прибічників сепаратизму. Тут немає ніякої таємниці: сепаратизм – це реальна загроза для Кремля, і інфіковані такими ідеями, озброєні до зубів сепаратисти можуть показати згубний приклад самим росіянам.

На цьому етапі зрозуміло, що сепаратизм був лише псевдо-ідеєю, яку використали для того, щоб розпалити війну в регіоні, в якому не було ніяких передумов для того. І кадровий склад росіяни формують на окупованій території таким чином, щоб отримати мінімум ідейності і максимальну готовність піти на будь-які злочини. Саме тому кремлівська реакція на заяву Курта Волкера про миротворців на всій окупованій території більш ніж закономірна – вона вказує на неготовність демілітаризувати регіон і бажання і далі використовувати його як важіль впливу на Київ, - наголошує політолог.
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