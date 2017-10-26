Сазонов: шляхом чергової провокації бойовики з’ясовують як далеко Україна може відступити

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За словами політичного оглядача Кирила Сазонова, Кремль руками бойовиків намагається з’ясувати наскільки українська сторона готова відступати, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом в соціальній мережі.Так, блогер заважує, що терористи так званої «ДНР» вирішили розвідати ситуацію і перевірити на міцність позиції української сторони щодо громадян, які залишились поза лінією розмежування. Зроблено це було доволі просто: практично перед закриттям пункту пропуску «Новотроїцьке» терористи пропустили зі свого боку сто шістдесят шість автівок з цивільним населенням. Представникам України не лишилось нічого іншого, ніж продовжити роботу пункту пропуску і пропустити всіх бажаючих, незважаючи на те, що вони вважали такі дії провокацією.А цілком можливо, що після цього терористи зробили б наступний хід, розстрілявши гурт людей, які застрягли у сірій зоні вночі. Звісно, винуватою виявилася б Україна – за те, що не пропустила. Сазонов вважає, що таким чином Кремль, використовуючи бойовиків, з’ясовує, наскільки Києву дорогі люди, які залишились на окупованій території, чи можна добитись від нас поступок, використовуючи заручників як засіб тиску? Ну що ж, перша спроба виявилась успішною, це значить, що далі буде. Нам терміново потрібна стратегія, за допомогою якої ми будемо протидіяти шантажу – інакше робитимемо поступку за поступкою, аж поки не втратимо країну остаточно, - наголошує Сазонов.