Казанський: коли у 2014 році він писав про «українських фашистів», він і подумати не міг що станеться таке

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За словами журналіста Дениса Казанського, так звана «ДНР» продовжує пожирати своїх власних творців. Одна з таких історій розгортається просто на наших очах, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на особистий блог оглядача.Так, Казанський нагадує про Романа Манекина – цей чоловік стояв біля витоків так званих «ЛДНР», довго агітував за них, безпосередньо брав участь у створенні цих терористичних організацій. Тим не менш, на початку жовтня чоловіка викрали з власного житла у Донецьку. Тривалий час про нього нічого не було відомо, але нещодавно його подруга розповіла у соціальній мережі, що Манекіна тримають «на підвалі», його катували і що в нього зламана нога.Примітно, що жодне «ЗМІ» терористів не написало і рядка про Манекіна – ніби його ніколи і не існувало. Російські видання теж не надто переймаються, хоча випадок неординарний – викрадено російського громадянина. Це тільки у кіно росіяни своїх не кидають, а в житті – на кожному кроці. Але найцікавіше – це причина, з якої Манекіна закатували: знайомі чоловіка розповідають, що він зміг довідатись хто насправді вбив Арсена Павлова (відомого також як Моторола). Що примітно, йдеться не про українську ДРГ. Коли Манекін у 2014 році писав про «українських фашистів», він і подумати не міг, що кінцівки йому ламатимуть «свої», - зауважує Казанський.