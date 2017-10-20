Сазонов: Москва дивиться на окупований Донбас новими очима – злими і голодними

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За словами блогера Кирила Сазонова, що довше продовжується окупація Донбасу, то сильніше у Кремлі бажання здихатись цих територій, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріал, розміщений порталом «Еспресо».Так, Сазонов нагадує: все вказує на те, що вирішувати «питання Донбасу», тобто здихуватись непотрібного регіону і «чемодану без ручки» у Кремлі будуть вже у 2018 році – хоча б тому, що грошей немає. Якщо врахувати втрати від санкцій, шалений «цінник» за утримання окупованого Криму та необхідність хоча б до виборів утримати курс національної валюти, то зрозуміло, чому Росія дивиться на Донбас новими очима – злими і голодними. Наприклад, на рівні уряду ще місяць тому росіяни прийняли рішення виключити фінансування гуманітарної підтримки для окремих територій з федерального бюджету.Росіяни розраховують, що вже з 2019 року Донбас стане обтяжувати український бюджет. Але чи потрібно це нам? З точки зору фінансів щастя від цього доволі сумнівне – ми і так три роки намагались відштовхнутись від дна і нарешті наша економіка показала невеликий і несміливий ріст. Тому якщо зараз на наше утримання впаде регіон зі зруйнованою інфраструктурою та голодними шанувальниками Путіна, то це може стати катастрофою. З іншого боку, новий закон про реінтеграцію Донбасу дозволяє нам не поспішати – нехай санкції і зруйнований регіон врешті-решт отруять РФ, - підсумовує Сазонов.